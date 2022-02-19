Erdoğan paylaştı: 'Açılışını 26 Şubat Cumartesi günü gerçekleştireceğiz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya adresinden 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'yle ilgili paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.Erdoğan, video paylaşımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonundan işçilere, "Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben başta yüklenici firmalara şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla." diye seslendiği anlara da yer verdi.
1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün.
Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.
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