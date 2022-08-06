Erdoğan: "Masada 6 kişi var masanın altında da bir tane"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı’nda TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kocaeli'nin en büyük zenginliği insanıdır. Biz sizlerle gururlanıyoruz. Sizler gibi mücadele arkadaşlarına sahip olmakla iftihar ediyorum. Mesela diyorlar ki Suriye'de şu ülkeye rağmen adımlar atarsanız başımıza şu felaketler gelir. Mesela diyorlar ki Akdeniz'de şu ülkeye rağmen anlaşmalar yaparsanız başımıza şöyle çoraplar örülür. Kardeşlerim peki biz ne yaptık, binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız ilhamla ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak, ellerimizdeki zincirleri çözerek, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına başladık. Nice sabotajlara nice tuzaklara rağmen bu yoldan dönmedik.

Şimdi bir yere geleceğim, burada bunu söylemek istemezdim malum bir ana muhalefet var bir de onun yanında yavru muhalefetler var. Bunlardan yavru muhalefetten bir tanesi aynı zamanda Kocaeli milletvekili. Hiç değinmek istemezdim fakat geçenlerde bir açıklaması oldu. Hanımefendi önce şunu bileceksin bir defa bizim iktidarımızda ne sulu ne kuru uyuşturucuya yer yoktur. Sen Tayyip Erdoğan'ı bu noktada iyi bilirsin. Bunların hepsiyle biz gerekli mücadeleyi verdik, veriyoruz. Sen önce kendi kadronun içerisinde ve ana muhalefetin içinde sulu kuru bu uyuşturucuları alanları düşün. Sen kimlerle beraber yol yürüdüğünün farkında mısın? Dolayısıyla önce haddini bileceksin, önce bir defa AK Parti iktidarının bu noktada uyuşturucuyla mücadelesini inkar etmeyeceksin. Mücadelemizi de sonuna kadar verdik, vereceğiz. Ama hanımefendi sen önce kendi çatının altındakileri düşün onlarla beraber nasıl yol yürüdüğünü düşün. Bizim bu noktada mücadelemiz nettir, kesindir.

İşte bu meydanda resmi rakam 70 bin kişi var. Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlık duyan iç ve dış çevrelerinde hepsi de şimdi ümitlerini 2023'e bağlamışlar. Ekonomideki toparlanma gecikirse milletimizi bu kutlu yürüyüşten vazgeçireceklerini sanıyorlar. Sırtlarını sıvazlayan büyükelçiler, farklı kimliklerle etrafında doluşturdukları 5.kol elemanları, kimliksiz siyaset tüccarları... Türkiye'nin ve bu kardeşinizin tüm düşmanları bunlara gaz verdikçe coşuyorlar. Masada 6 kişi var masanın altında da bir tane. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil birkaç aday çıkarabilecek kapasitede görüyorum. 2023'ten de zaferle çıkacağız.