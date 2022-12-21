Erdoğan, Koca Yusuf'ların mürettebatını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hava sahasının kapatılması nedeniyle kaldıkları Ukrayna'dan dönen iki A400M uçağının personeline hitap etti.

Ukrayna'dan gelen A400M personeline 'hoş geldiniz' diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ukrayna'da gerçekten uzun bir süredir bekleyen bu kargo uçaklarımızın sağ salim ülkemize dönmüş olmaları, bizleri birçok sıkıntıları aşmanın yanında mutluluğa eriştirdi" dedi.

Erdoğan, "Özellikle de bu sıkıntılı anda uçaklarımızı alıp getirdiniz. Bundan dolayı da sizleri milletim adına tebrik ediyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşı başladığında insani yardım götüren 'Koca Yusuf'lar, hava sahası kapanınca Ukrayna'da kaldı.

10 ay Ukrayna'da kalan A400M tipi 2 kargo uçağı yurda döndü.

Koca Yusuf'ların Ukrayna Borispol havaalanından hareket ettiğini, Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.