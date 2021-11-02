Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı öğrencilere bağışladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davadan kazandığı 43 bin 307 lirayı üniversite öğrencilerine burs olarak bağışladı.
Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018'deki CHP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını kaydetti
Kılıçdaroğlu'nun Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini bildiren Aydın, "Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Aydın, kazanılan tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığını belirtti.
Milliyet
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