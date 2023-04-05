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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tutmadığı namus sözünü hatırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere 15 bin lira bayram ikramiyesi vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu'na belediye işçileriyle ilgili verdiği namus sözünü hatırlattı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözünü tutmadığını hatırlatarak, "Nerede namus" dedi.

Gündem 05.04.2023, 21:04
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tutmadığı namus sözünü hatırlattı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emekli ikramiyelerini asgari ücret seviyesine yükselteceğine yönelik vaadine tepki gösterdi. CHP'li belediyelerde on binlerce insanın işinden edildiğini söyleyen Erdoğan, "Birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütüyor. Tek bir işçinin çıkarılmayacağı sözünü vermişti, nerede namus. Bu kişi verdiği sözü yerine getirmiyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilerle İftar programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emeklilerle ilgili 15 bin TL ikramiye vaadine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Son günlerde birileri emekli maaş ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Söz veriyormuş. Aynı zat kazandığı belediyelerden tek bir işçinin işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Bunca insan belediyelerden çıkarıldı.

Bu kişi namus sözünü yerine getirmedi. Belediyelerinde her hizmeti bedava yapma sözü verdiler. Onların da hiçbirini tutmadılar. Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz dediler. Hangi çiftçiye vermişler. Emeklileri gözlerine kestirmişler. Açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar.

'Yapacağız' dediğimiz her projeyi yaptık. Bu arada eksiklerimiz olmuş olabilir. Ülkemize çağ atlatmadığımızı kimse iddia edemez. Toplu konutlarımızı sahiplerine dağıttık. Deprem felaketine rağmen hiçbir kesimi maddi açıdan mağdur etmedik. Bunlar ülkeyi yönetmeye gelmiyor, en az 7 kişiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor.

"BUNLAR SİYASETTE KOALİSYON EKONOMİDE KRİZ DEMEKTİR"

Bunlar köprüsünden tüneline kadar yapılanları yıkmaya, devam edenleri durdurmaya geliyor. Eskiden hastanelerimizin halini düşünün. Savaş Ay'ın programını hatırlarsanız, bu size yeter. Bunlar siyasette koalisyonlar, ekonomide kriz ve çöküş demek olan eski Türkiye'yi geri getirmeye geliyorlar.

Böyle bir zihniyetin mevcut işleyişi sürdürmesi mümkün mü? Para dilenecekler para. IMF'den para dilenmediler mi, memur maaşlarını ödemek için. 20 yıldır bizde böyle bir şey gördünüz mü? Göreve geldik, IMF'ye borç 23,5 milyar dolardı. Biz borcu bitirdik IMF'yi kapıdan içeriye sokmadık.

Emekli kardeşlerim başımızın tacıdır. Hayatınızın ikinci baharında sizlere hizmet etmek bizler için şereflerin en büyüğüdür. Parklarla yeşil alanlarla donattığımız şehirlerimizdeki imkanlar öncelikle sizin hizmetinizdedir. Vatandaşlarımızın bir kısmı kendi işinde ya da ücretli çalışmaya devam edecektir.

Bir kısmı yeni bir hayata adım atacaktır. Engeli olmayan insan için uğraşacak hobi bitmez. Emeklilik döneminizde de sizlerin yanında olacağız. Sizler eski Türkiye'yi krizlerini kayıplarını en iyi bilenlersiniz. Ülkemizin 20 yıldır nereden nereye geldiğinin sizler canlı şahidisiniz. Hizmet siyasetinin anlamını yeni nesillere ancak siz izah edebilirsiniz.

Her alanda ülkemizi asırlık eksiklikleri tamamlayarak bugünlere getirdik. Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra emeklilik sürecini rahat geçirmek sizlerin hakkıdır. Bunları emekli maaşıyla yapacaksınız. Hükümete geldiğimizde 50 dolara tekabül eden maaşı alan insanlarımız vardı. En düşük emekli maaşını 400 dolara yükselttik.

Asgari ücreti 8 bin 500 liraya, 65 yaş aylığını 25 liradan, 1900 liraya çıkardık. Bir dönem çalışanlarımız gibi emeklilerimizde fiş toplayarak vergi iadesi alırdı. Bu uygulamayı kaldırarak elde edileni maaşlara ekledik. Maaşların yattığı bankaların promosyon ödemesi yapmasını temin ettik.

Aylıklardan yapılan yüzde 15 kesintiyi önce düşürdük sonra kaldırdık. PTT aracılığıyla maaşları evlerinde alabilmelerini sağladık. Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükselmelerden emeklilerimiz de yararlandı. Biner lira olarak başlayan ikramiye ödemelerinin tutarını 2 bin liraya çıkardık."

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