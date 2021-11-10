Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.
Gündem 10.11.2021, 15:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul etti.
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