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Erdoğan İslam dünyasının umudu

UMAD, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana olduğunu açıkladı.

Gündem 07.05.2023, 13:13
Erdoğan İslam dünyasının umudu

Türkiye Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği ve İslam Âlimleri Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Türkiye’nin değil İslam dünyasının da umudu olduğu belirtilerek 14 Mayıs için destek çağrısı yaptı: “Dünya lideri Erdoğan’ın yanındayız ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar gibi biz de ona duacıyız.”

14 Mayıs’a sayılı günler kala, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Türkiye Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği (UMAD) ve İslam Âlimleri Vakfı, Türkiye’nin ve İslam dünyasının önemli bir dönüm noktasında olduğunu belirterek seçimlerde Erdoğan’a destek çağrısı yaptı. İki STK adına yapılan ortak açıklamada Türkiye’ne son 20 yılda özgürlükler alanından, uluslararası ilişkilere, sanayi ve yüksek teknolojiden terörle mücadeleye kadar birçok alanda önemli gelişmeler katetiği belirtilerek, “Erdoğan milletimizin ve tüm Müslümanların umududur” denildi. Bu atılımlar sayesinde önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağı belirtilerek satır başları ile şu ifadeler kullanıldı:

Mazlumların duasını aldı

Millî ve manevi değerlerimize sahip çıkan, aileyi ve toplumu korumak için hiçbir zararlı akıma geçit vermeyen, Ayasofya’yı Fatih Sultan Mehmed’in vakfiyesi gereği yeniden camiye çeviren, yüzlerce tarihi eser ve camiyi restore eden, başörtüsü yasağına karşı serbestlik getiren, vesayetlere son veren, İmam hatiplilere katsayı zulmünü ortadan kaldıran, Kur’an kurslarını ve hafızlık müesseselerini canlandıran, dinî eğitimi her alanda yaygınlaştıran, seçmeli Kur’an ve siyer derslerini müfredata koyan, ulaşımda yeni inşa ettiği yollar, köprüler, tüneller ve hava limanlarıyla büyük bir atılım yapan, mazlumların umudu haline gelen, fakir fukarayı ev sahibi yapan ve verdiği sözleri tutan, afetzedelere en kısa zamanda evlerini teslim eden, Asrın felaketini dahi bahane göstermeden seçime onay veren, ülkemizin yer altı zenginliğini keşiflerle canlandıran, Türkiye’yi uzay çağına hazırlayan, kendi yerli arabasını, hızlı trenini üreten, savunma sanayisindeki başarısıyla devletimizi dış mihrakların baskısından koruyan, Kudüs ve Filistin davasını her zeminde savunan, Azerbaycan, Karabağ, Libya, Kıbrıs, Akdeniz’de ve diğer bazı ülkelerdeki tuzakları boşa çıkaran, yüzyıllarca Batı tarafından sömürülmüş Afrika ülkeleriyle ticaret bağları kuran ve iş birliği tesis eden, İslam dünyasının ve mazlumların her daim hayır duasını alan, Türk dünyasını ve devletlerini Kızıl Elma ülküsü etrafında birleştiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan milletimizin ve tüm Müslümanların umududur.

Kur'an'a hizmet edenlerle beraberiz

“Biz, Kur’an’a ortaçağ zihniyeti diyenlerle değil, Kur’an’a hizmet edenlerle beraberiz. Biz, Bölücüler ve İslam düşmanlarıyla değil, ülkesi ve milleti için çalışanlarla beraberiz. Biz, emperyalistlerin, İslam düşmanlarının, terörü destekleyenlerin ve onlarla işbirliği yapanların yanında değil, ülkesini, bayrağını, mukaddesatını, şehitlerini saygıyla ananların yanındayız.

Biz, işte tüm bunlardan dolayı, hain FETÖ’cülerin ve bölücü teröristlerin korkulu rüyası, emperyalistlere karşı dik duran ve boyun eğmeyen dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar gibi biz de ona duacıyız.”

Türkiye Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği ve İslam Âlimleri Vakfı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece Türkiye’nin değil İslam dünyasının da umudu olduğu belirtilerek 14 Mayıs için destek çağrısı yaptı: Dünya lideri Erdoğan’ın yanındayız ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar gibi biz de ona duacıyız.

#UMAD
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