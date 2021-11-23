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Erdoğan: 'INTERPOL'den örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi için destek bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı’na gönderdiği video mesaj gönderdi. Erdoğan açıklamasında "Bilhassa FETÖ'cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma ve destek bekliyoruz" dedi.

Gündem 23.11.2021, 11:11 23.11.2021, 11:23
Erdoğan: 'INTERPOL'den örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi için destek bekliyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı'na bir video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Geçen sene planlanan toplantımızı küresel koronavirüs salgını sebebiyle ertelemek durumunda kalmıştık. Salgın şartlarının hafiflemesiyle birlikte sizleri Türkiye’de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. INTERPOL’ün 89. Genel Kurul Toplantısı’nın ülkelerimiz, halklarımız ve tüm insanlık için hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle koronavirüs salgınında hayatını kaybeden INTERPOL mensupları için ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. INTERPOL 194 üyesiyle dünyanın en büyük organizasyonlarından biridir. Türkiye, INTERPOL’ün öncüsü konumundaki Uluslararası Kriminal Polis Komisyonuna 1930 yılında katılmıştır. Teşkilatın kurucu üyelerinden birisi olarak şimdiye kadar 2 kez genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptık. Önce 24. Genel Kurul Toplantısı vesilesiyle 1955 yılında İstanbul’da, ardından da 65. Genel Kurul Toplantısı münasebetiyle 1996 yılında Antalya’da INTERPOL mensuplarını ülkemizde misafir ettik. Teşkilatın bu en önemli etkinliğine tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul’da 25 yıl sonra yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Asya, Avrupa ve Afrika’nın merkezinde yer alan ülkemiz farklı güvenlik riskleriyle karşı karşıya bulunmaktadır. PKK terör örgütüne karşı 40 yılı bulan mücadelemize bölgemizdeki istikrarsızlıklar sebebiyle yeni tehditler eklenmiştir. 

"DEAŞ’a karşı göğüs göğse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz"

Türkiye, özellikle komşularımız Suriye ve Irak’taki çatışmalardan en fazla etkilenen ülkelerden biri olmuştur. Halihazırda çeşitli nedenlerle ülkelerinden göçe zorlanan 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere toplam 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. DEAŞ’tan FETÖ’ye, PKK/PYD’den diğer eli kanlı yapılara kadar terörün, terörizmin her çeşidiyle yoğun ve kararlı bir mücadelenin içindeyiz. Aynı şekilde Balkanlardan Kuzey Afrika’ya, Kafkaslardan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada vuku bulan her gelişmeden doğrudan etkileniyoruz. Bu güvenlik sınamaları karşısında bir taraftan vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü garanti altına alırken diğer taraftan da uluslararası güvenliğe katkıda bulunuyoruz. DEAŞ’a karşı göğüs göğse mücadele eden ve bu örgütü hezimete uğratan tek ülkeyiz. Yabancı terörist savaşçılar konusunda kaynak ülkelere temin ettiğimiz istihbari bilgilerle birçok terör eyleminin önüne geçtik. 

"INTERPOL’ün faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyoruz"

PKK terör örgütünün Suriye koluna karşı gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekatlarla 4 milyondan fazla insanı bu örgütün tasallutundan kurtardık. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı şehit eden FETÖ örgütüne karşı sınırlarımız içinde ve dışında etkin tedbirler aldık. Ege Denizi’nde uygulamaya koyduğumuz önlemler sayesinde on binlerce insanın hayatına mal olacak dramların yaşanmasına engel olduk. Keza göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve örgütlü suçlarla mücadelede son dönemde büyük başarılara imza attık.

Türkiye olarak tüm bu alanlarda elde ettiğimiz tecrübeleri dost ve kardeş ülkelerin kolluk birimleriyle paylaşmaya önem atfediyoruz. Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı INTERPOL iş birliğimizi güçlendirdiğimiz kurumların başında geliyor. 90 yılı aşkın bir süredir INTERPOL’ün faaliyetlerine etkin bir şekilde destek veriyoruz. Gerek çıkarılan bülten sayısı gerekse INTERPOL veri tabanlarına girilen veriler açısından önde gelen ülkelerden biriyiz. 2 binin üzerindeki kırmızı bülten sayısıyla Türkiye ilk 10 ülke içindedir. Son dönemde kamuoyumuz tarafından takip edilen suçluların yakalanarak ülkemize iade edilmesinde kırmızı bültenlerin büyük faydasını gördük. 2021 yılı içerisinde organize suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, adam öldürme, çocuğun cinsel istismarı, yağma, hırsızlık gibi pek çok suçtan aranan 64 şahıs ülkemize iade edildi.

"Teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemelidir"

Suç ve suçluya karşı verdiğimiz mücadeleye destek olan INTERPOL Genel Sekreterliğine ve ilgili ülke makamlarına teşekkür ediyorum. Suçlar konusundaki iş birliğinin terörle mücadelede de sergilenmesini bekliyoruz. Bilhassa FETÖ’cü firariler ile bölücü örgüt elebaşlarının ülkemize iadesi hususunda güçlü dayanışma bekliyoruz. Unutmayalım ki cezasız kalan her suç faili daha da azgınlaştıracaktır. Demokrasiye kasteden kadın, çocuk, yaşlı, sivil, kamu görevlisi demeden masumları katleden teröristlerin elini kolunu sallayarak dolaşmalarına izin verilmemelidir. Bazı Batılı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların doğrudan INTERPOL’e müdahale eder nitelikte çalışmalarını tasvip etmiyoruz. INTERPOL’ün üye ülkelerin bakış açısına göre tavır almadan, koşulsuz bir şekilde terörle mücadeleye destek vermesi önemlidir. Genel kurul vesilesiyle ele alınacak meselelerin ülkelerimizin güvenlik ve istikrarına anlamlı katkılar yapacağına inanıyorum. 89. Genel Kurul Toplantısı’nın başarılı geçmesini, INTERPOL çatısı altında yürütülen çalışmaların etkinliğini artırmasını diliyorum. 

TRT

#erdoğan #INTERPOL 89. Genel Kurul Toplantısı
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