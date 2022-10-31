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Erdoğan: 'İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuştu.

Gündem 31.10.2022, 12:39
Erdoğan: 'İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasıyla ilgili, "Rusya, kendi açısından karar alsa da biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır"

Geçtiğimiz günlerde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı'nı kendimizle birlikte Türk dünyası başta olmak üzere tüm dost ve kardeşlerimizle ortak geleceğimizin vizyonu olarak tasarlıyoruz. Türkiye Yüzyılı hepimiz için deniz feneri mahiyetinde bir rehber olacaktır. Gayretimizin gerisinde tecrübelerimizden çıkardığımız dersler var. 

"Bilim çalışmalarımızı teknoloji kutsaması hastalığından uzak bir şekilde sürdürmemiz şart"

Günümüzde dünyanın pek çok yerinde insanı araç değil asıl olarak gören gayretlerin gerisinde ortak medeniyetimizi birikimi yer alıyor. İlhamını ilim, hikmet ve marifet temelinde inşa edilmiş insan merkezli medeniyet tasarruvumuzdan alan bilim çalışmalarımızı teknoloji kutsaması hastalığından uzak bir şekilde sürdürmemiz şart. 

"İnsanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

[Rusya tahıl anlaşmasını askıya aldı] Rusya, tahıl anlaşmasıyla ilgili kendi açısından karar alsa da biz elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz, insanlığa hizmet için gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 

"Küresel salgınla imtihanımızı alnımızın akıyla verdik"

Dünyanın gelişmiş diye tarif edilen ülkeleri sağlıkta da sadece belli bir seviyenin üstünde insanlara hizmet ediyor. Gelişmiş ülkelerde, hastane kapısına bile yaklaştırılmadan salgınla mücadele eden insanların öyküsüne şahit olduk. Küresel salgınla imtihanımızı hem içerde hizmetle hem dışarıya verdiğimiz destekle alnımızın akıyla verdik. Hiçbir ayrım yapmadan elimizdeki tüm imkanları insanlık için seferber ettik. 

"Türkiye Yüzyılı'mızın en iddialı alanlarından birisini sağlık olarak belirledik"

Sağlık alanında gösterdiğimiz tartışılmaz başarı insanlığa hizmet yolunda yeni fırsatları ülkemize sunmuştur. Türkiye Yüzyılı'mızın en iddialı alanlarından birisini sağlık olarak belirledik. Büyük yatırımlar ve inovatif iş birlikleriyle inşa ettiğimiz şehir hastaneleriyle zenginleştirdiğimiz yetişmiş insan kaynağımız bu başarıda çok büyük pay sahibidir. Şehir hastanelerimizin hizmet kalitesini ve buıralarda görev yapan doktorlarımızın bilime verdikleri katkıyı akademik bir yapı etrafında yükseltmenin de hazırlığı içindeyiz.

"Her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz"

Her 100 ilaçtan 89'unu yerli üretimle sağlıyoruz. Türkovac aşımızla salgında aşı üreten 9 ülke arasına girdik. Kanser hastalıklarında ve tedavisi konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz. 

"Amacımız ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında zirveye çıkarmaktır"

Amacımız Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde ülkemizi uluslararası sağlık hizmetleri alanında ‘Health Türkiye’ markasıyla zirveye çıkarmaktır. Sizlere ülkemizi dünyanın şifa merkezi haline getirecek bu çalışmaları hep birlikte sürdürmeyi teklif ediyoruz. Sahip olduğumuz yaygın altyapıyı, yetişmiş insan kaynağını bilim, teknoloji ve üretim gücünü sürekli daha da geliştirmekte kararlıyız. 

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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