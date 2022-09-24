Erdoğan'ın 'Putin'in istediği isim' dediği savaş esirinin kimliği ortaya çıktı
Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" dedi. Erdoğan'ın belirttiği o ismin Ukrayna’da savaş başladıktan sonra gözaltına alınan, Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun lideri Viktor Medvedçuk olduğu ortaya çıktı.
Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşta iki ülkenin aldığı esirlerin mübadelesi için arabulucu rolü üstlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiği savaşın sona ermesi için görüşmeler sürerken, esir mübadelesi süreci olumlu etkiledi.
Dün yaptığı açıklamada esir mübadelesine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esir takasındaki 200 isim bizim misafirimiz, bizim kontrolümüzde. Bunlardan biri Sayın Putin’in ısrarla üzerinde durduğu bir isimdi ve bu ismi de biz Rusya’ya gönderdik." ifadelerini kullanmıştı.
Putin'in dostu çıktı
Takvim'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya gönderdiklerini söylediği kişi, Vladimir Putin'in en yakın dostu çıktı.
Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk olduğu öğrenilen ismin, savaş öncesinde Ukrayna'nın en zengin 12'nci adamı olduğu biliniyor.
Ukrayna'yı Medvedçuk yönetecekti
Bir iddiaya göre; Kiev'in düşmesi halinde yeni kurulacak Rusya merkezli devletin başına Medvedçuk yerleştirilecekti.
İşgalin başında vatana ihanet suçlamasıyla tutulduğu ev hapsinden kaçan Medvedçuk, Nisan ortasında Kiev yakınlarında yeniden yakalanmıştı.
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