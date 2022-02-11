Erdoğan'ın koronavirüs sonrası ilk programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edecek.

Programa göre Erdoğan'ın yarın Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Heyeti'ni Vahdettin Köşkü'nde kabul edeceği belirtildi.

Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, daha önce Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum" açıklamasını yapmıştı.