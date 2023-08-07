Erdoğan'ın kazandığı ilk seçimin şarkısını Erkin Koray yapmıştı

Kanada'da yaşayan Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Erkin Koray'ın akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunları yaşadığı biliniyordu. Koray'ın ölüm haberini kızı Damla Koray açıkladı.

Koray'ın vefatı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'teki seçim şarkısı akıllara geldi.

Erkin Koray’ın Fesuphanallah adlı parçası, Refah Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarlanmış ve sanatçı Ömer Çelik tarafından okunarak 1994 seçim kampanyasında en çarpıcı ikna aracı olmuştu.