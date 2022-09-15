Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para saklama videosu çekenlere soruşturma
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak video çeken kişiler hakkında Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturma başlatıldı.
Gündem 15.09.2022, 09:34
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.
Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.
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