Erdoğan imzaladı: İki ülkenin büyükelçisi değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Belçika Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Büyükelçisi Hakan Kıvanç merkeze alındı.
Gündem 28.06.2022, 08:47 28.06.2022, 08:55
Belçika ve Zimbabve Büyükelçileri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Belçika Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Büyükelçisi Hakan Kıvanç merkeze alındı. Belçika Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal atanırken Zimbabve Büyükelçiliğine ise AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlandırma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı atandı.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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