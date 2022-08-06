Erdoğan imzaladı: 7 ülkeye büyükelçi atandı
7 ülkenin büyükelçisi merkeze çekildi, yerlerine atama yapıldı. Atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem 06.08.2022, 09:24 06.08.2022, 09:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat Ülkü atandı.
Filipinler Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Niyazi Evren Akyol, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Murat Tamer ve Madagaskar Cumhuriyet Büyükelçiliğine İshak Ebrar Çubukçu getirildi.
Sudan Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İsmail Çobanoğlu, Namibya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Feral Çekerek Oruçkaptan ve Kenya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Subutay Yüksel atandı.
Bu ülkelerde görev yapan büyükelçiler ise merkeze çekildi.
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