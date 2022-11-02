Erdoğan ile Zelenskiy telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, tahıl sevkiyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Gündem 02.11.2022, 21:16 02.11.2022, 21:18
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkıyatında yaşanan sorunu iş birliği içinde çözüme kavuşturmuş olmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Gerek Ukrayna’nın gerek Rusya’nın tahıl ürünlerini satabilmelerinin tüm dünya için kritik önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl sevkıyatı mutabakatının devamının önemine işaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin tam olarak yeniden tesisine gidecek bir anlayış temelinde, savaşın adil bir çözümle sonlandırılması için diplomatik çabaları artırmak gerektiğini ifade etti.
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