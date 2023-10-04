Erdoğan ile Soylu 2 saat baş başa görüştü

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Görüşmeyi Soylu'nun talep ettiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Nahçıvan ziyareti dönüşünde eski Bakan'ı ağırladığı öne sürüldü.

Son zamanlarda hakkındaki iddialar ve bu iddialara verdiği sert yanıtlarla gündeme gelen Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Sözcü'nün haberine göre 26 Eylül akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nahçıvan dönüşünde gerçekleşen ziyaret yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin içeriğine ilişkin taraflar tarafından herhangi bir açıklama ise yapılmadı.

BAHÇELİ, DESTEK MESAJI VERMİŞTİ

Bu dikkat çeken görüşme, Soylu hakkında ortaya atılan bazı iddiaların ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Soylu'ya sahip çıkan sözlerinin ardından gerçekleşti. Bahçeli, Süleyman Soylu'nun her zaman arkasında olduğunu belirterek, "Sayın Süleyman Soylu Türk milletine mal olmuş, bakanlığı döneminde koltuğunda bir saniye oturmayarak dağ tepe demeden dolaşmış, bölücü terör örgütüne kök söktürmüştür. Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır" demişti.

YERLİKAYA'YI DA ZİYARET ETTİ

Soylu dün de TBMM İçişleri Komisyonu heyeti ile birlikte Ankara'daki saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etmişti.