Erdoğan hızlı başladı, AK Parti MYK toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin ikinci tura kalmasının kesinleşmesinden sonra AK Parti MYK'yı topladı.
Gündem 15.05.2023, 18:35
YSK'nın seçimin ikinci tura kaldığını açıklamasının ardından AK Parti de harekete geçti.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 18.10'da başladı.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulunulacağı öğrenildi.
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