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Erdoğan: 'Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu.

Gündem 14.01.2022, 14:35 14.01.2022, 15:11
Erdoğan: 'Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde, Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Savunma sanayimizin kritik projeleri konusundaki önemli gelişmeleri ardı ardına yaşayarak 2022 yılına güzel bir giriş yaptığımıza inanıyorum. Savunma sanayiinde bağımsız olamayan milletlerin geleceğe güvenle bakabilmelerinin mümkün olmadığını çevremizde olan hadiseler bize bir kez daha gösterdi. Türkiye, gerçekleştirdiği savunma sanayi alımları sayesinde bölgesinde oyun kuran ve oynanan kirli oyunları bozan bir ülke konumuna ulaştı. Yaptığımız atılımlarla bölgesinde söz sahibi bir ülke haline geldik.

"Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz"

Türkiye gizli-açık tüm ambargolara rağmen her alanda milli çıkarlarının gerektirdiği tüm hamleleri yapabilmesini savunma sanayiindeki ilerlemeye borçludur. Türkiye çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak üretiyor geliştiriyor ve kullanıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımızın bu yıl sonunda 4 milyar doları aşmasını bekliyoruz. 

"Bir yandan da gözümüz uzayda"

Ülkemizi geleceğin harp ortamına hazırlıyoruz. Derin öğrenme ve yapay zeka entegrasyonu gerektiren karmaşık sistemlere yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bir yandan da gözümüz uzayda. Uzay alanında da gerek fırlatma sistemleri gerekse uydu sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizin gerektiği gibi korunabilmezi ancak mavi

"Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir"

İnşası süren İstanbul ve ihalesine çıktığımız 3 adet fırkateynimiz de yerli ve milli dikey atış sistemi ve hava savunma sistemleri olacak. Önümüzdeki 2 yılda donanmamızı daha da güçlendiriyoruz. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye'dir. Geçtiğimiz günlerde 95'inci kuruluş yıldönümünü geride bıraktığımız Milli İstihbarat Teşkilatımız, yaptığı hizmetlerle milli güvenliğimize önemli katkılar sunuyor. Teşkilatımız siber güvenlikten yapay zekaya kadar kapasitesini güçlendiriyor. Hizmete alacağımız istihbarat gemimiz yeni bir imkandır. Dünyada pek az istihbarat teşkilatının sahip olduğu bu gemi sayesinde kara ve havada olduğu gibi denizlerde de gücümüzün artacağına inanıyorum.

Teşkilatımızın bir sonraki hedefi ise uydu istihbaratı yoluyla ile uzayda yerini alarak tüm bu unsurları en etkin şekilde kullanmak olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teşkilatımızı her alanda destekleyerek büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında mücadelemize daha fazla katkı vermesini sağlayacağız.

Envanterimizde bulunan birçok deniz aracını günümüz şartlarına uygun şekilde modernize ediliyor. Modernize edilen deniz araçlarımızın sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatılıyor. 

Bugün hizmete sunacağımız ülkemizin ilk istihbarat gemisi Ufuk da milli mühendislik kabiliyetleriyle inşa edildi. Sadece bu gemimizin inşası yüklenici fırmamız STM'nin öncülüğünde 194 yerli firmamızın katkısıyla gerçekleştirildi. Ülkemiz halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarlayan, inşa edebilen 10 ülke arasında yer alıyor. Ülkemiz tersanelerinde kendi ihtiyaçlarımız yanında dünyanın dört bir yanı için de gemiler ve botlar yapılıyor. Şu ana kadar 25 ülkeye 180 adet deniz platformu ihracı gerçekleştirdik. Hava savunma muhribimiz TF-2000'in ihalesine yakında çıkıyoruz. Şimdi, bir adım daha ileri giderek yüksek teknoloji gerektiren sistemlere odaklanıyoruz.

#erdoğan #Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufukun Hizmete Giriş Töreni #İstanbul Denizcilik Tersanesi
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