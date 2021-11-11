Erdoğan: 'Hedef: 2023 sonuna kadar 7 milyar fidan'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili konuştu.
Gündem 11.11.2021, 15:22 11.11.2021, 15:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır." dedi.
"Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:
"Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturacağız.
Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."
Kaynak: AA
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