Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Falla ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla ile görüştü.
Gündem 20.09.2022, 07:34
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Guatemala Cumhurbaşkanı Falla ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.
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