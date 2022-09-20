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Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Falla ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Alejandro Eduardo Giammattei Falla ile görüştü.

Gündem 20.09.2022, 07:34
Erdoğan, Guatemala Cumhurbaşkanı Falla ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda Guatemala Cumhurbaşkanı Falla ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

#cumhurbaşkanı erdoğan #Guatemala
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