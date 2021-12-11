Erdoğan: 'Gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Teknolojik gelişmelerin hız kazandığı dijitalleşmenin sosyal ve beşeri hayatımızı derinden etkilediği bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte stratejik iletişim faaliyetlerinin de önemi gün geçtikçe artıyor. Sosyal medya mecralarının yaygınlaşmasıyla birlikte yalanın, üretilmiş haberlerin, dezenformasyonun hızla yayıldığını görüyoruz. Etkili bir denetim mekanizmasının olmadığı bu mecralardan yayılan bu tarz haberler nedeniyle milyonlarca insanın hayatı kararmaktadır.İlk ortaya çıktığında özgürlüğün sembolü olarak nitelenen sosyal medya günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür.

"Toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana karşı korumaya çalışıyoruz"

Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla dezenformasyon hızla yayılıyor. Yükselen dijital faşizm karşısında bizim gibi dünyanın önde gelen demokrasileri teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma hakkına halel getirmeden toplumumuzun savunmasız kesimlerini yalana karşı korumaya çalışıyoruz.

"Yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz"

Yasal zeminde gerekli hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Hakikatin algı operasyonları ile değersizleştirilmesine, gerçeklerin üstünün yalanlarla örtülmesine izin vermeyeceğiz.

Halen hazırlıkları süren stratejik iletişim politika belgesi ile çabalarımızı bir üst seviyeye çıkaracğız