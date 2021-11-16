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Erdoğan: 'Gençlerimize yaptığımız hizmetleri anlatmaya kalksak günler yetmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Geçtiğimiz 19 yılda gençlerimize yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Mesela, bizden önce üniversite sınavına giren her 10 gencimizden sadece 1'i yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırabiliyordu. Sınava giren her öğrenciye yetecek kapasiteye getirmemiz bile başlı başına tarihi bir devrimdir." dedi.

Gündem 16.11.2021, 14:29 16.11.2021, 15:16
Erdoğan: 'Gençlerimize yaptığımız hizmetleri anlatmaya kalksak günler yetmez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yerel yönetimler ve gençlik projeleri yarışmasının ödüllerini vereceğimiz belediyelerimizi ve belediye başkanlarımızı şimdiden tebrik ediyorum. İlkinin açılışını yaptığımız Gençlik Festivalimizin önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz.

Festival boyunca okulların ara tatile girmesini de fırsat bilerek ülkemizin dört bir yanından 100 bin öğrenci Ankara'ya gelecek ve buradaki etkinliklere katılacak.

Gençlerimizle yaptığımız sohbet toplantılarında bir çok ortak noktamız olduğunu gördük.Ülkemizdeki tüm gençlerimizin hem eğlenebilecekleri, hem öğrenebilecekleri bu festivale bekliyoruz.  

Bugün burada, siyasete gençlik kollarında atılmış hayatı boyunca tüm mücadelesini gençlerle birlikte vermiş birisi olarak karşınızda bulunuyorum. Belediye Başkanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim boyunca hep gençlerimize daha güzel bir gelecek bırakacak işlerin gayreti içinde oldum.

Gençlerimize emanet edeceğimiz 2053 vizyonunun ilk adımını Yeşil Kalkınma hedefiyle attık.

Türkiye en büyük gücü ve avantajını çocukları ve gençleri olarak gören bir ülkedir. Avrupa'nın ABD'nin ve Asya'nın hızla yaşlanmaya başladığı bir dönemde ülkemiz nüfusunun üçte birinin çocuklardan ve gençlerden oluşması çok önemlidir. Göreve geldiğimizde seçme seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e sonra 18'e indiren biz olduk. Gençlerin seçme seçilme yaşını biz hazırladık. Bizimle beraber gençler 18 yaşında seçme, seçilme hakkını yakaladı.

Mesela, 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanarak ülkesi ve kendi geleceği için siyasi irade ortaya koyacak. Önümüzdeki seçimin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Türkiye'nin en çok üyesi olan gençlik kolları teşkilatına sahip parti biziz. 

Geçtiğimiz 19 yılda gençlerimize yaptığımız hizmetleri tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Mesela, bizden önce üniversite sınavına giren her 10 gencimizden sadece 1'i yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptırabiliyordu. Sınava giren her öğrenciye yetecek kapasiteye getirmemiz bile başlı başına tarihi bir devrimdir.

Okul öncesi eğitimden ilk orta ve lise seviyesine kadar her alanda benzer atılımları hayata geçirdik. Aynı şekilde yurt kapasitelerinden, burs, kredi miktarlarındaki artışa, spor tesislerinden gençlik merkezlerine kadar sayısız hizmeti gençlerimizin istifadesine biz sunduk.

Göreve geldiğimizde harçlardan dolayı sıkıntılar vardı. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Burs ne veriliyordu? 45 liracık malesef. Bay Kemal'in olduğu yerde inkardan başka birşey bulamazsınız. Bu muhalefet inkarcıdır. Onun için 2023'e çok iyi hazırlanmamız lazım.  

Türkiye'nin uzun yıllar boyunca sancısını çektiği yokluk, yoksulluk, kavga, çekişme gibi her biri milletimizin enerjisini sömüren günleri geride bıraktık. Bu ülkede terör var mıydı? Güneydoğu, Doğu Anadolu malesef tamamiyle teröre mahkum edilmiş miydi? Şimdi artık hamdolsun terörü yok ettik. Cudi'de terörü yok ettik. Gabar'da, Tendürek'te, Beslerderesi'nde yok ettik. Vatandaşlarım gece saatlerinde rahatlıkla sokaklara çıkabiliyor. İşte AK Parti budur. Cumhur İttifakı budur.

Bugünün gençleri Cumhuriyet tarihinin demokraside, hak ve özgürlüklerde, ekonomide başta olmak üzere alt yapının her alanında en ileri seviyeye ulaştığı günlerde doğdu büyüdü. Yaşı 40'ın üzerinde olanlar eski Türkiye'nin gerçeklerini bildiği için ülkemizin geldiği yeri daha iyi biliyor. Şunu unutmamak gerekiyor yapmak zor yıkmak kolaydır.

Karşınıza geçip hukümeti bizi eleştirenlere belediyelerimizi eleştirenlere şöyle bir bakın. Bunlar ülkeyi veya şehirlerimizi bizden daha iyi yönetebilecek birikime sahipse karar elbette sizindir. Fakat hayatında tuğla üstüne tuğla koymamış ülkesine, şehrine herhangi bir hizmeti dokunmamış olanların eleştirilerinin boş teneke gürültüsünden ibaret olduğunu unutmayın.

Tarih boyunca toplumların taşıyıcı dinamikleri hep gençler olmuştur. Gençlik öyle bir enerjidir, öyle bir güçtür ki, hiç bir baskı hiç bir engel onu durduramaz. Yakın tarihimizde bunun sayısız örneği var. Çanakkale Savaşı, bu ülkenin gençlerinin yedi düvele meydan okuyuşunun destanıdır. 

Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır. Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz.

#Yerel Yönetimler Gençlik Festivali #erdoğan
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