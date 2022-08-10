Erdoğan, Filistin Başbakanı Iştiyye ile bir araya geldi
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki görüşme basına kapalı yapıldı.
Gündem 10.08.2022, 07:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile görüştü.
Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni için Konya'ya gelen Iştiyye ile Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda görüştü.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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