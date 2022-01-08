Erdoğan: 'Fahiş fiyat artışı yapanların gözünün yaşına bakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ankara-Sivas hızlı tren hattı) En kısa sürede açıyoruz. Önce Erzincan, ardından Erzurum, daha sonra Kars'a uzatarak uluslararası güzergaha dönüştüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'yi, son dönemde pek çok yerde örnekleri yaşanan kargaşa ve parçalanma iklimine sokmanın peşinde koşanların ihanetlerini ortaya sereceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkeyi, asırlık tasallutlarından kurtarmak için bunca yıldır ter döktüğümüz küresel siyaset ve para baronlarına teslim etmeye kalkanları deşifre edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Kurdaki müsilajı temizlediğimiz gibi enflasyondaki müsilajı da en kısa sürede ortadan kaldıracağız." diyen Erdoğan, "Ekonomik gerekçelere dayanmayan artışlarıyla insanımızın alım gücünü düşürenlerin gözlerinin yaşına bakmayacağız." dedi.