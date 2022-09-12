Erdoğan: 'Eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

81 vilayetimizin tamamında tatilin ardından okulları ve öğretmenleriyle buluşmanın heyecanını yaşayan tüm öğrencilerimize buradan Sancaktepe'den selamlarımı gönderiyorum. 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Yeni eğitim öğretim yılının açılış törenini Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle bayrak şairimiz fikir ve aksiyon adamı Arif Nihat Asya'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Arif Nihat Asya yüreklerde fırtınalar estiren, adeta coşkun ırmaklar gibi akan şiirleri ile edebiyat hayatımızda silinmez izler bırakmıştır. Vatansever bir öğretmen olan Asya, binlerce öğrenci yetiştirmiş onlara iyi insan olmayı, vatan ve bayrak sevgisini öğretmiştir. Şairimizin sadece bayrak şiiri bile başlı başına bir destandır. Ey, mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bunun gibi yüzlerce muhteşem mısra yazan şairimizi bir kez daha rahmetle, şükranla yad ediyoruz.

Arif Nihat Asya'nın adını taşıyan bu lisemizde Türkiye'nin ilmi, akademiz, sanat ve kültür hayatına eşsiz katkılar yapan inanıyorum ki nice değerimiz çıkacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarları öğretmenlerimizin maharetli ellerinde bu sınıflarda yeşitecektir. Şu an karşımda duran gözleri ışıl ışıl evlatlarımızın her birinin şairimizin yolunu takip ederek ailelerine, ülkelerine, milletimize hayırlı evlatlar olmalarını bekliyorum. Bu ulvi ideal yolunda öğretmenlerimizin de gereken çabayı, fedakarlığı göstereceklerine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanı olarak öğretmenlerimizle birlikte ülkemizin dört bir yanındaki eğitim neferlerimizin tamamına hizmetleri, gayretleri, sabırları için ülkem ve melletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum.

Ana sınıflarını neşeyle doldurarak bu sene okulla ilk kez tanışan çocuklarımızı ayrıca tebrik ediyor tek tek gözlerinden öpüyorum. Bugün rahmetle beraber sizinle birlikte olduk. Bundan 20 yıl önce ülkemizi üzerinde yükselteceğimiz dört sütunun ilkini eğitim diğerlerini de sağlık, emniyet ve adalet olarak belirlemiştik. Şartlar ne olursa olsun eğitim konusundaki önceliğimizden asla taviz vermedik. Her yıl bütçeden en büyük payı eğitime tahsis ettik. Derslik sayımızı ikiye katlayarak kalabalık sınıf sorununu çözüme kavuşturduk. Toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtarak velilerimizi kırtasiye kırtasiye dolaşmaktan kurtardık. Çocuklar öğrencilik yıllarımızı hatırlıyoruz. Biz bir hafta on gün kırtasiye dükkanlarının önünde sıraya girerdik kitap defter alabilmek için. Bu acıyı çektiğimiz için bunları size çektirmemek istedik bunu da başardık. Şimdi yardımcı kitapları da ücretsiz olarak sunuyoruz. Bugün öğrencilerimiz hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır buluyor. Seçmeli derslerle evlatlarımıza ilgi duydukları dersleri almalarına imkan verdik.

Yüzde 39 olan orta öğretimdeki kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün yüzde 90'lara ulaşmıştır. Köy Yaşam Merkezi projemiz ile eskinin kötü örneklerini tekrar hortlatmak yerine köy okullarını daha kaliteli bir anlayışla yeniden hayata kavuşturuyoruz. Binden fazla Köy Yaşam Merkezi açtık. İnşallah bunun sayısını bin 500'e ulaştıracağız. Orta öğretimde 10 bin okul projesi ile tüm liselerimizin eğitim ortamlarını teknolojik donanımlarını, spor salonlarını elden geçiriyor eksiklerini gideriyoruz.

Geleceğimizi halkına, tarihine kinle bakan değil, tarihinden gurur duyan gençlere emanet etmek istiyoruz. İlim, fikir, erdem sahibi bir gençlik istiyoruz. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı niteliğindeki bu kuşağın en donanımlı şekilde yetişmesini bir beka meselesi olarak görüyoruz. Batı'nın bugün yaşadığı krize gelecekte biz de düşmemek için çocuklarımızı sıkı sıkıya sahip çıkarak yetiştirmek durumundayız. Genç nüfusumuzun önünü tıkayan değil nitelik ve nicelikle geliştiren eğitim öğretime bu yüzden önem veriyoruz.

Öğretmenlerimiz sizlerin ve velilerimizin de destekleriyle inşallah TEKNOFEST kuşağını en iyi şekilde yetiştireceğimize inanıyorum. Son dönemde teknolojiden spora kadar her alanda gençlerimizin küresel düzeyde sergiledikleri başarılar doğru istikamette gittiğimizin göstergesidir. Sevgili öğrenciler, güzel ülkemizin umudu yarını ve enerjisi sizlersiniz. Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de göz bebeğisiniz.

Türkiye artık gençlerini tehdit olarak gören eski Tükiye değil. Tam tersine bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanına, bir hükümete, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen alt yapıda göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya, kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışanlara kulak asmayın. Şanlı tarihinizle gurur duyun. Zaferlerinizle, kültürünüzle, bizi biz yapan değerlerinizle her zaman iftihar edin.

Anne babanızın aile büyüklerinizin ve öğretmenlerinizin tecrübelerine mutlaka kulak verin. Onların engin birikimleri sizi hayata daha iyi hazırlayacaktır. Sosyal medyanın, internetin, televizyonun, oyun konsollarının sizi gerçeklerden kopuk sahte bir evrene hapsetmesine izin vermeyin. Aile fertlerinizle, arkadaşlarınızla yapacağınız tatlı bir sohbetin yerini hiç bir bilgisayar oyunu dolduramaz. Vakit en kıymetli sermayenizdir onu çok iyi değerlendirmeye çalışın. Kendime her zaman örnek aldığım bir prensibi burada sizlere tekrar ifade etmek isyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Okudukça ufkunuzun sınırlarını daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de topluma faydalı fikirler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını göreceksiniz. Neticelendirdek ortaya eser koymanın hazını yaşayacaksınız. Algılarınızı açık tuttuğunuz kendinize inandığınız müddetçe bu süreci kesintisiz devam ettireceksiniz. Sizleri seviyor, önemsiyor ve güveniyoruz.

Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki gençlerimizle üstesinden gelemeyeceğimiz mücadele olmadığına inanıyoruz.