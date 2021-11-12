Erdoğan duyurdu! Binali Yıldırım'a yeni görev
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde Binali Yıldırım'a verdiği yeni görevi duyurdu.
Gündem 12.11.2021, 16:13
Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" teması altında düzenlenen Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde konuştu.
Erdoğan, zirvede Binali Yıldırım'ın yeni görevini duyurdu.
Erdoğan açıklamasında, ''Sayın Binali Yıldırım'ı aksakallar konseyine atadık. Binali bey birikimiyle ulaştırma başta olmak üzere katkılar sağlayacaktır. Bu görevde kendisine başarılar diliyorum. '' ifadelerini kullandı.
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