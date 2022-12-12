Erdoğan: 'Dünyada örnek gösterilen bir ülke olduk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii ihracatının bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediklerini belirterek, "Bundan 20 yıl önce savunma sanayiinde büyük bir başarı öyküsü yazdık, şampiyonlar ligine yükseldik. Savunma alanındaki başarıyı, birilerinin yardımıyla değil, gizli-açık ambargolara rağmen kazandık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayii ihracatının bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediklerini belirterek, "Bundan 20 yıl önce savunma sanayiinde büyük bir başarı öyküsü yazdık, şampiyonlar ligine yükseldik. Savunma alanındaki başarıyı, birilerinin yardımıyla değil, gizli-açık ambargolara rağmen kazandık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

Türkiye'nin geleceği için çalışan, özgün içerikler üreten tüm firmalarımıza ülkem, milletim ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Daha 5-10 yıl öncesine kadar ülkemizin esamesinin bile okunmadığı pek çok alanda şimdi dünyada örnek gösterilen bir ülke konumuna ulaşmıştır.

"Savunma sanayiinde şampiyonlar ligine yükseldik"

Bundan 20 yıl önce savunma sanayiinde büyük bir başarı öyküsü yazdık, şampiyonlar ligine yükseldik. Savunma sanayiinde 20 yıl önce 56 firma varken şuan aynı alanda 1600'den fazla firmamız bulunuyor. 62 savunma projesi yürütülürken bu sayı şuanda 757'yi geçti. Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar doların üzerine çıkardık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum. İHA'ların üretimi ve satışı konusunda dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Savunma alanındaki başarıyı, birilerinin yardımıyla değil, gizli-açık ambargolara rağmen kazandık.

"Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkarmayı hedefliyoruz"

Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküp doğal gaz ile yeni bir dönemi başlattık. Kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan arama faaliyetlerini kendimiz yürürüyoruz. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı hedefliyoruz.

'Türkiye'nin gurur vesilesi Togg birkaç ay içinde yollarda olacak'

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ile milletimizin 60 yıllık bir hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılına bir armağan olarak Togg'un tesisini üretime açtık. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye'nin gurur vesilesi olacak Togg'u yollarda da göreceğiz. Zamanında "Devrim Otomobillerini" engelleyenlere "Devrin Otomobili" ile cevap verdik. Togg tesisine gelmeyip binlerce kilometre öteye hamburger yemeye giden vizontele muhalefetini kendi haline bırakıyorum.

"Salgına rağmen ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz"

Dünya, salgından olumsuz etkilenirken biz ekonomide kontak kapatmadık. Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyayı derinden sarsan salgın sürecini, güçlü altyapısı sayesinde en az hasarla atlattı. Batılı ülkeler bile kamu yatırımlarına ara verirken biz megaprojelerimiz dahil hepsini sürdürdük. Salgına rağmen ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren, dünyadaki sayılı ülkelerden biriyiz.

"Hayat pahalılığı meselesini adım adım çözüme ulaştırıyoruz"

Geçtiğimiz yıl 11,4 büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Tüketimle dayalı değil üretimle ulaştık. Bunda mal ve hizmet ihracatının katkısı 5,3 puan gibi yüksek seviyededir. Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı süreçte büyümemiz devam etti. Hayat pahalılığı meselesini adım adım çözüme ulaştırıyoruz, düşük faiz politikamızın enflasyondaki etkisini daha güçlü göreceğiz. İlk 10 ekonomisi arasına dahil edene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.

"Her zaman kendimize odaklandık, kendimizle yarıştık"

Maruz kaldığımzı onca saldırıya rağmen her zaman iyinin peşinde koştuk. Her zaman kendimize odaklandık, kendimizle yarıştık. Doğu bildiğimiz yolda yürümekten asla çekinmedik. Katma değer üreten inovatif ürünlerle dünya pazarlarında boy gösteren bir ülke olmamızın önünde hiçbir engel yok.