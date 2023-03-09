Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi 1 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesi için alacağı karar öncesinde siyasette hareketli saatler yaşanıyor.

Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 1 saat 15 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. Bugün ise saat Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

Erdoğan ve Destici, Cumhur İttifakı çatısı altında yürütülen seçim çalışmalarını ele aldı. 14 Mayıs’a giden süreçte izlenecek yol haritasını konuştu.

Liderler ayrıca geçen hafta birlikte de ziyaret ettikleri deprem bölgesindeki son gelişmelerle ilgili değerlendirme yaptı.