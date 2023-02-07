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Erdoğan: Depremin vurduğu 10 ilde OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin etkili olduğu 10 ilde 3 ay sürecek OHAL ilan edildiğini açıkladı.

Gündem 07.02.2023, 14:51 07.02.2023, 15:09
Erdoğan: Depremin vurduğu 10 ilde OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki durumu yakından takip ediyor. 

Dün AFAD Başkanlığı'nda giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde devam ediyor.

Erdoğan, bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor:

Elbistan merkezli depremin şiddeti 7,6 olarak ölçüldü. Uzmanlar bu iki depremi birbirinden bağımsız ve birbirini tetikleyen ve dünyada örneği olmayan istisnai yer hareketleri olarak tarif ediyor. Her iki depremde yer yüzünde 7 kilometre gibi yıkımın şiddetini artıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Kırılan fayların genişliği itibarıyla da bu depremler çok geniş bir alanda çok büyük yıkıma sebebiyet vermiştir. Dolayısıyla sadece cumhuriyet tarihinin değil coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Devletimiz tüm kurumları, kuruşları personeli ve imkanlarıyla depremin ilk anından itibaren seferberlik ruhuyla deprem bölgelerinde çalışmaya başlamıştır.

Depremin 10 ilimize yayılan yıkım etkisini göz önüne alarak ülkemizin dört bir yanındaki uzman personelimize ve araçlara hemen bölgeye hareket etme talimatı verdik. Hava şartlarının zorluklarına rağmen ekiplerimiz bölgeye ulaşmak ve çalışmaya katılmak için fedakarca mücadele etti. Çok sayıda artçı sarsıntının hasar gören binalarda ortaya çıkardığı tehlikeler de çalışmaları olumsuz etkiliyor. Şartların zorluğuna bakamadan devletimizin tüm imkanlarını kullanarak, vatandaşlarımızın da desteğiyle arama kurtarma çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Halihazırda 53 bin 317 arama kurtarma görevlimiz ile destek personelimiz enkaz bölgesinde çalışıyor, yurt içi ve dışından gelen ekiplerle bu sayı her geçen saniye artıyor.

Çok daha fazla sayıda kamu görevlisi, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve gönüllü de çalışmalarda yer alıyor. Kurtulanların barınmadan giyeceğe ve yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri de hayata geçiriyoruz. Şu ana kadar 4 bin çadır 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye gönderildi.

Felaketin yaşandığı her ilimize mevcut yöneticileri desteklemek için ilave vali ve kaymakamlar görevlendirdik. 81 vilayetimizdeki kamu kurumları yöneticilerinin tamamı kendi şehirlerinde deprem bölgesiyle ilgili çalışmalar konusunda yoğun bir gayret içindedir. Her ilimizde bir bakanımız yürütülen faaliyetleri takip ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay da AFAD Merkezi’nde çalışmaların koordinasyonunu yürütoyr.

3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.

#ohal #deprem #Recep tayyip erdoğan
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