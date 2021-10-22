Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel İstanbul'a hoşgeldiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle forumumuzu çevrimiçi formatta düzenlemek zorunda kalmıştık. Hamdolsun 3. toplantımızı yüz yüze gerçekleştiriyoruz. üstelik Afrika ziyaretinden sonra bunu gerçekleştirmiş olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Afrika'yı gezdik dolaştık ve Afrika'nın liderleriyle bir araya geldik. Afrika'da durum nedir ne değildir bunları konuştuk.

Dış Ekonomik Kurulu DEİK'e bu güzel organizasyon için ayrıca teşekkür ediyorum. Dün ve bugün yapılan oturumlarda enerjiden tarıma, sağlıktan bankacılık sistemine ve inovasyon buna dahil olmak suretiyle birçok alanda karşılıklı yatırım fırsatları ele alındı.