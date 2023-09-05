Erdoğan'dan toplumun hassasiyetlerini kaşıyanlara tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde toplu ulaşım araçları, cadde ve sokaklarda tesettürlü insanlara yönelik gerçekleşen çirkin hareketleri gerçekleştirenler ile voleybol gibi spor faaliyetleri üzerinden toplumu bölmeye çalışanlara yönelik sert bir açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür-sanat, spor gibi toplumun müşterek değerlerini bir araya getiren alanların bazı kesimler tarafından ayrıştırma aracı haline getirilmek istendiğine dikkat çekti.

Erdoğan, bu tür olumsuzluklara karşı sert bir duruş sergileyerek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin temel haklarına ve oy tercihlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda, azınlık grupların bu tür olumsuz davranışlarına karşı mücadele edilmesi gerektiğini ve bu zihniyetin, siyasi istismar ve toplumda sapkınlıkla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin tüm vatandaşları arasında adalet ve saygı temelinde bir birliktelik sağlama çağrısı yaparak, bu tür sorunların ülke genelinde çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Twitter'dan yayınlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının tam metni şöyle:

Kültür-sanat gibi, spor gibi hepimizi müşterek değerlerimiz, sevinçlerimiz, gururlarımız etrafında birleştirmesi gereken alanları ne yazık ki bozgunculuk aracı haline getirmeye kalkanlar olduğunu görüyoruz.

Otobüslerde, metrolarda, mağazalarda, yolda insanlarımızı taciz etme noktasına varan küstahlıklarla daha çok karşılaşmaya başladık.

Hiç kimse kusura bakmasın...

Bu ülkeyi bir avuç azınlığın malı, bu milleti de aynı azınlığın kölesi olarak gören müstekbirlerin devri çoktan kapanmıştır.

Herkes, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olsun olmasın tüm bireylerin var olma, yaşama ve kendini ifade etme hakkına ve oy tercihlerine saygı göstermek mecburiyetindedir.

Kendi özgürlük alanını diğerlerinin haklarının eşiğinde sınırlamayı bilmeyen faşist zihniyet hem milletimiz nezdinde hem yargı önünde hesap vermeye mahkûmdur.

Ülkemizde zaman zaman hortlayan bu tür azgın azınlık vakalarının gerisindeki zihniyetle, siyasi istismarla ve sosyal sapkınlıkla mücadelemiz ilanihaye sürecektir.