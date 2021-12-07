Erdoğan'dan Teoman Duralı için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınlayarak taziye dileklerini iletti.
Gündem 07.12.2021, 10:19 07.12.2021, 10:25
Duralı'nın, Türkiye'nin fikir dünyasının önemli değerlerinden olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:
"Aynı zamanda bilim-kültür alanında Cumhurbaşkanlığı 2021 Kültür Sanat Büyük Ödülünü alacak isimlerden biri olan hocamızın eserleri, yetiştirdiği öğrencileri, sohbetleri, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla tefekkür dünyamıza unutulmaz hizmetleri olmuştur. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı hocamıza Allah'tan rahmet ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."
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