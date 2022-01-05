Erdoğan'dan şehit polis Fethi Sekin paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'lı teröristlerin yapmak istediği saldırıyı canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yılında sosyal medyada paylaştığı mesajla andı.
Gündem 05.01.2022, 14:00 05.01.2022, 14:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canı pahasına teröristlerin hain saldırısını engelleyen, mücadelesiyle tüm dünyaya tarihi bir mesaj veren kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 5. yıl dönümünde rahmetle, minnetle yad ediyorum. Vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi hürmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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