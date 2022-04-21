Erdoğan'dan şehit infaz koruma memurunun ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığında bulundu.
Gündem 21.04.2022, 15:18 21.04.2022, 15:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse yönelik terör saldırısında şehit olan Yiğit'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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