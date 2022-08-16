Erdoğan'dan şehit Atakan Çakır'ın ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.
Gündem 16.08.2022, 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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