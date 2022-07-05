Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Özgül ile Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının keskin nişancı atışıyla şehit düşen Özgül ile aynı bölgede teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Bal'ın ailelerine birer mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.