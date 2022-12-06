Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman'ın ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.
Gündem 06.12.2022, 17:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan Duman'ın ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.
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