Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'in ailelerine taziye dileklerini iletti.
Gündem 27.07.2022, 13:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'in ailelerine taziye mesajı gönderdi.
Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki saldırıda, Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek ise Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Otal ve Taşyürek'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
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