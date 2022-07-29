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Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Batuhan Şimşek'in ailesine taziye dileklerini iletti.

Gündem 29.07.2022, 11:49
Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Batuhan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek’in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

#erdoğan #şehit #Astsubay Batuhan Şimşek
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