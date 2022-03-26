Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Gündem 26.03.2022, 17:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Havacı Uzman Çavuş Mahmut Güleş'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İzmir'de eğitim alanında meydana gelen silah kazası sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Güleş'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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