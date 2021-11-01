Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan er Çiftçi'nin ailesine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.
Gündem 01.11.2021, 16:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
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