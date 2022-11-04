Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in ailesine taziyede bulundu.
Gündem 04.11.2022, 15:39
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir'in ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde paraşüt atlayışı sırasında meydana gelen kazada şehit olan Demir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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