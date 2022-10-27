Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.