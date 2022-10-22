Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Yavaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.