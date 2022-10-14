Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine taziye dileklerini iletti.
Gündem 14.10.2022, 12:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Van'ın Çatak ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Sert'in ailesine taziye mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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