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Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Enes Bıyık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Gündem 28.09.2022, 14:25
Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın ailesine taziye dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığındaki iş kazasında şehit olan sözleşmeli er Enes Bıyık'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı diledi.

#erdoğan #şehit #Enes Bıyık
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