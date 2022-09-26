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Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine taziye dileklerini iletti.

Gündem 26.09.2022, 15:37
Erdoğan'dan şehidin ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine başsağlığı diledi. 

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de görevi sırasında bir kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı diledi.

#erdoğan #Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy
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