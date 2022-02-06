Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili flaş açıklama
Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Gündem 06.02.2022, 12:55 06.02.2022, 12:54
Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." dedi.
Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2022
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