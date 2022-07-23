Erdoğan'dan Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden usta yazar Rasim Özdenören için taziye mesajı yayımladı.
Gündem 23.07.2022, 12:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 82 yaşında vefat eden usta yazar Rasim Özdenören için başsağlığı mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:
"Edebiyatımızın büyük ustalarından, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi, “Gül Yetiştiren Adam” Rasim Özdenören’in vefatını teessürle öğrendim.
Sayın Özdenören’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum."
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